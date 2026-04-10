Bolu Belediyesi'ne operasyon: Gözaltına alınan 2 kişi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

Bolu Belediyesine yönelik "irtikap" soruşturması kapsamında gözaltına alınan 2 kişi ile Bolu Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Tanju Özcan ve BolSev Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sarıyıldız, "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

Soruşturma kapsamında Belediye Başkan Yardımcısı Leyla Beykoz ile Belediye Meclis Üyesi Aydan Özdemir jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilerek İl Jandarma Komutanlığına götürülen iki kişi, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye getirildi.

Soruşturmanın, belediyeye bağlı BOLSEV Vakfı bünyesinde toplanan kurban bağışlarına ilişkin iddialar üzerinden yürütüldüğü ifade edildi.

Yaklaşık 800 bin liralık bir tutarın soruşturma dosyasında yer aldığı belirtildi. Daha önce ifade veren bazı kişilerin, söz konusu parayla kurban alınmadığını, bu kaynağın öğrencilere burs olarak aktarıldığını söylediği öne sürüldü.

Soruşturma kapsamında dün jandarma ekiplerince gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Belediye Başkan Yardımcısı L.B. ile Belediye Meclis Üyesi A.Ö'nün savcılık sorguları tamamlandı.

Öte yandan şüphelilerin savcılık sorguları devam ederken Özcan, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla, Sarıyıldız ise adliyeye getirilerek savcılıkta ifade verdi.

Geçen yıl toplanan kurban bağışlarının bu şekilde değerlendirilmeyip BolSev'e aktarıldığı iddiasına yönelik sorgulamalar neticesinde 4 şüpheli, "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.