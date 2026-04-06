Bolu Belediyesi'ne operasyon: Gözaltına alınan 3 kişi hakkında adli kontrol kararı

Bolu Belediyesine yönelik "irtikap" soruşturması kapsamında cumartesi günü gözaltına alınan 3 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Bolu Belediyesine yönelik 28 Şubat'ta başlatılan soruşturma kapsamında cuamrtesi günü gözaltına alınan CHP’li meclis üyesi Cihan Tutal, Mali İşler Müdürü Naim Ayhan ve BOLSEV Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Ali Sarıyıldız'ın jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye getirilen şüpheliler, dün savcılık ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle nöbetçi hakimliğine sevk edildi. 3 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

NE OLMUŞTU?

Bolu Belediyesine yönelik 28 Şubat'ta "irtikap" operasyonu düzenlenmiş, Belediye Başkanı Tanju Özcan ile Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can, Mali Hizmetler Müdürü N.A, BolSev Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı A.S, belediye meclisi üyeleri H.E.S, B.Ö. ve C.G, eski Zabıta Müdürü H.Y, eski İnsan Kaynakları Müdürü ve mevcut İtfaiye Müdürü M.A, eski Yazı İşleri Müdürü T.A, eski belediye meclisi üyesi ve Bolu Bel AŞ Yönetim Kurulu Başkanı E.T, İmar Müdürü S.P. ile imar müdürlüğü personeli Y.B. gözaltına alınmıştı.

Tanju Özcan ile Süleyman Can tutuklanmış, diğer 11 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Tutuklanan Bolu Belediye Başkanı Özcan, İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırılmıştı.

Soruşturma kapsamında geçtiğimiz gün, Belediye Meclisi üyesi Cihan Tutal'ın yanı sıra daha önce adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Bolu Belediyesi Mali Hizmetler Müdürü Naim Ayhan ve BolSev Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sarıyıldız yeniden gözaltına alınmış, jandarma tarafından belediye binasında ve şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında da arama yapılmıştı.