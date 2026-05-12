Bolu Belediyesi'ne operasyon: Jandarma binada arama yapıyor

Bolu Belediyesi ve bağlı şirketlerinden Bol-Tur A.Ş.’ye jandarma tarafından operasyon düzenlendi. Jandarma ekipleri binada arama yapıyor.

Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sabahın erken saatlerinde Bolu Belediyesi'ne ve belediyeye bağlı Bolu-Tur A.Ş.'ye yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Operasyon kapsamında, jandarma ekipleri tarafından Mali Hizmetler Müdürlüğü, Satın Alma Birimi ve Bol-Tur A.Ş.’de arama gerçekleştirildi. Jandarma ekiplerinin arama çalışması sürüyor.

BOLSEV A.Ş.’YE KAYYUM ATANDI

Öte yandan faaliyetlerin sürdürülmesi için yönetim kurulunun talebi üzerine Bolu Belediye Şirketi BOLSEV A.Ş.’ye geçici kayyum atandı.

Bolu’yu Seviyorum (BOLSEV) A.Ş.'nin faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için şirket yönetim kurulunun talebi üzerine mahkeme kararıyla şirkete bir avukat ve bir muhasebeciden oluşan kayyum heyeti atandı.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın İçişleri Bakanlığı tarafından 2 Mart 2026'da görevden uzaklaştırılmasının ardından, BOLSEV Vakfına ait ticari faaliyetleri yürüten BOLSEV A.Ş.’nin faaliyetleri kesintiye uğramıştı.

Şirket yönetimi, faaliyetlerin sürdürülebilmesi ve ticari işlerin aksamaması için mahkemeye başvurdu.

Mahkeme, şirketin talebini haklı bularak, BOLSEV A.Ş.’ye geçici kayyum heyeti atanmasına karar verdi.

KAYYUM HEYETİ KİMLERDEN OLUŞUYOR?

Şirketi geçici olarak yönetecek olan kayyum heyetinde Bolu kamuoyunun yakından tanıdığı isimler yer aldı.

Avukat Zuhal Demirci ve Muhasebeci Nursel Bozkan Koç, şirketin geçici kayyum heyeti olarak görevlendirildi.

Kayyum heyetinin geçtiğimiz Cuma (8 Mayıs 2026) günü şirket merkezine gelerek göreve başladığı bildirildi.