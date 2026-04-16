Bolu Belediyesi'ne yönelik soruşturma: 2 adrese baskın, 3 gözaltı
Bolu’da İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Manavlar ve Pazarcılar Esnaf Odası ile Kredi ve Kefalet Kooperatifi’nde yaptığı aramaların ardından Başkan Mustafa Altındal ve 2 personeli gözaltına alındı. Belediye soruşturmasıyla bağlantılı olduğu belirtilen operasyon sonrası 3 isim adliyeye sevk edildi.
Kaynak: DHA
Gözaltı işlemlerinin belediyeye yönelik soruşturma kapsamında yapıldığı öğrenildi. Gözaltına alınan 3 isim, jandarma komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.