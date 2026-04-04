Bolu Belediyesi’ne operasyon: 3 kişi gözaltına alındı, binada arama sürüyor

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can’ın tutuklandığı ‘İcbar suretiyle irtikap’ soruşturması kapsamında sabah erken saatlerde belediye binasına gelen jandarma ekipleri tarafından arama yapıldı.

Soruşturma kapsamında 3 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen İcbar suretiyle irtikap’ soruşturması kapsamında gözaltına alınan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can tutuklandı.

28 Şubat’ta gerçekleştirilen operasyonun ardından soruşturma devam ederken Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sabah erken saatlerde arama yapmak için İzzet Baysal Caddesi üzerinde bulunan Bolu Belediye Başkanlığı binasına geldi.

Belediye başkan yardımcıları ve birim sorumluları da sabah erken saatlerde jandarma ekipleri tarafından aramalara yardımcı olmaları için evlerinden alınarak belediyeye getirildi.

Hafta sonu mesaisi için belediyeye gelen personelin ise binaya girişlerine izin verilmedi.

Jandarma ekipleri tarafından belediye içerisindeki arama devam ediyor. Soruşturma kapsamında 3 kişinin daha gözaltına alındığı bildirildi.

GÖZALTINA ALINAN İSİMLER BELLİ OLDU

Bolu Belediyesi’ne yönelik devam eden ‘İcbar suretiyle irtikap’ soruşturması kapsamında gözaltına alınan 3 kişinin, aynı soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınıp, serbest bırakılan Mali Hizmetler Müdürü Naim Ayhan, Bolsev Yönetim Kurulu üyesi Ali Sarıyıldız ile Belediye Meclis Üyesi Cihan Tutal olduğu bildirildi.

3 şüpheli, işlemleri için İl Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.

Jandarma ekiplerinin belediye binasında arama çalışmaları devam ediyor.

NE OLMUŞTU?

Bolu Belediyesine yönelik "irtikap" operasyonunda Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da aralarında bulunduğu 13 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kentteki çeşitli adreslere operasyon düzenlenmişti.

Operasyonda, Belediye Başkanı Özcan ile birlikte 13 kişi gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınanlar arasında bazı belediye birim müdürlerinin de olduğu bildirilirken, jandarma ekipleri tarafından Özcan’ın evinde arama yapılmıştı.

Bolu Sulh Ceza Hakimliği, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can hakkında "irtikap" suçlamasıyla tutuklama kararı vermişti.

Tutuklama talebiyle sevk edilen Bolu Belediyesi meclis üyesi Ali Sarıyıldız hakkında ise 4 ay süreyle ev hapsi kararı verilmişti.