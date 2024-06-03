Bolu Beypiliç’te 18 işçi amonyaktan etkilendi

Emek Servisi

Bolu’da Beypiliç beyaz et üretim tesisinde amonyak gazından etkilenen 18 işçi hastanede tedavi altına alındı. Beyaz et üretimi yapan Beypiliç fabrikasının kesimhanesinde işçilerde baş dönmesi ve mide bulantısı şikayetleri görülmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

AFAD ekiplerince fabrikada yapılan kontrollerde amonyak gazı sızıntısı tespit edildi. Gazdan etkilenen 18 işçi, özel kıyafetli sağlık ekipleri tarafından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler Merkezine getirildi. İşçiler merkezde gazdan arındırıldıktan sonra İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesinde tedavi altına alındı. İşçilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Sızıntı sorunu giderilen fabrikada, AFAD ekipleri gaz tahliye çalışması yürüttü.