Bolu Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Cansever Grand Kartal Otel'de inceleme yaptı

Bolu Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Cansever ve beraberindeki heyet, yanan Grand Kartal Otel'de inceleme yaptı.

Başsavcı Cansever ve beraberindeki heyet, 78 kişinin hayatını kaybettiği yangının çıktığı Grand Kartal Otel'in bulunduğu alana geldi.

Jandarma ekiplerinin güvenlik önlemleri aldığı alandan otele giriş yapan heyet, bir süre burada inceleme yaptı.

Heyete, Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli, Dörtdivan Kaymakamı Tugay Cantürk ve Seben Kaymakamı Mustafa Şeker eşlik etti.