Bolu'da 1 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 3 sanık yargılanıyor

Bolu'da 1 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin de yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davanın duruşmasına, tutuklu sanık Kenan Ü. SEGBİS ile katıldı, tutuksuz sanıklar Taner Ü. ve Ekrem Ü, müştekiler, taraf avukatları ve sanıkların yakınları salonda hazır bulundu.

Duruşmada söz verilen Ekrem Ü. ve ailesinin avukatı Sinan Barut, Kenan Ü'ye "tasarlayarak öldürme" suçundan ceza verilmesi gerektiğini savunarak, olaydan 5 dakika öncesine ait güvenlik kamera kaydını mahkeme heyetine sundu.

Kenan Ü. ise olayda öldürme kastının bulunmadığını öne sürdü.

Mahkeme heyeti, duruşmayı kamera kaydı görüntülerinin bilirkişi tarafından incelenmesi için erteledi.

Barut'un mahkemeye sunduğu görüntülerde, Kenan Ü'nün olaydan önce bagajdaki pompalı tüfeği alarak otomobilinin arka koltuğuna koyduğu, o anda oğlu Taner Ü'nün de yanında yer aldığı görüldü.

- Olay

Aşağısoku Mahallesi'ndeki Küçük Sanayi Sitesi'nde 15 Aralık 2023'te husumetliler arasında çıkan kavgada Kenan Ü'nün pompalı tüfekle ateş etmesi sonucu baba Ekrem (46), oğulları Erhan (24) ve Ersan Ü. (23) ile oto yıkamacı Mehmet Osman G. (17) yaralanmış, hastaneye kaldırılan yaralılardan Erhan Ü. yaşamını yitirmişti. Olay yerinden kaçan Kenan Ü. polis ekiplerince yakalanmıştı.