Bolu'da 3.5 büyüklüğünde deprem

AFAD, Bolu'da 3.5 büyüklüğünde deprem gerçekleştiğini duyurdu.

Güncel
  • 22.12.2025 14:47
  • Giriş: 22.12.2025 14:47
  • Güncelleme: 22.12.2025 14:50
Kaynak: Haber Merkezi
Fotoğraf: AA

Bolu'da bugün (22 Aralık Pazartesi) 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) depremin 14.37'de gerçekleştiğini duyurdu.

Sarsıntının derinliği 8.43 kilometre olarak kayda geçti.

