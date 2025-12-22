Bolu'da 3.5 büyüklüğünde deprem
AFAD, Bolu'da 3.5 büyüklüğünde deprem gerçekleştiğini duyurdu.
Kaynak: Haber Merkezi
Bolu'da bugün (22 Aralık Pazartesi) 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) depremin 14.37'de gerçekleştiğini duyurdu.
Sarsıntının derinliği 8.43 kilometre olarak kayda geçti.
