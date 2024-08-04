Bolu'da 3.8 büyüklüğünde deprem
AFAD'dan alınan bilgiye göre; Bolu'da saat 07:31'de 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre; Bolu'da 3.8 büyüklüğünde deprem oldu.
Saat 07:31'de meydana gelen depremin derinliği, 6,97 km olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 4, 2024
Büyüklük:3.8 (Mw)
Yer:Merkez (Bolu)
Tarih:2024-08-04
Saat:07:31:34 TSİ
Enlem:40.90167 N
Boylam:31.66639 E
Derinlik:6.97 km
Detay:https://t.co/yOPdxQmPkz@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi