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Bolu'da 3.8 büyüklüğünde deprem

AFAD'dan alınan bilgiye göre; Bolu'da saat 07:31'de 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Güncel
  • 04.08.2024 07:55
  • Giriş: 04.08.2024 07:55
  • Güncelleme: 04.08.2024 07:57
Bolu'da 3.8 büyüklüğünde deprem
Fotoğraf: AA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre; Bolu'da 3.8 büyüklüğünde deprem oldu.

Saat 07:31'de meydana gelen depremin derinliği, 6,97 km olarak ölçüldü.

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