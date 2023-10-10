Bolu'da 4 şüphelinin evine uyuşturucu operasyonu

Bolu’da polis ekipleri tarafından 4 şüphelinin evlerine yapılan operasyonlarda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli hakkında işlem yapılırken, 1 kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Düzenlenen operasyonda C.Y., K.Ö., S.K. ve M.B. isimli şüphelilerin evlerine baskın yapıldı. Yapılan aramalarda 79,83 gram skunk, 44 gram esrar, 56 sentetik ecza, 48 ecstasy hap, hassas terazi ve uyuşturucu madde öğütme aparatı ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerden C.Y., K.Ö., ve S.K. hakkında "uyuşturucu madde kullanmak-bulundurmak" suçundan işlem yapıldı.

Şüphelilerden M.B. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.