Bolu'da 69 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu: Sulardan numune alındı

Bolu'da 69 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Çamyayla, Örencik, Okçular ve Ilıcakınık köylerinde yaşayan 69 kişi, gece saatlerinde mide bulantısı, kusma, ishal ve karın ağrısı şikayetiyle kentteki hastanelere başvurdu.

Tedavilerinin ardından 69 kişi taburcu edildi.

Öte yandan İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince, 4 köyde sudan alınan numuneler incelenmek üzere laboratuvara gönderildi.

Olayla ilgili Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığı öğrenildi.