Bolu'da 69 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu: Sulardan numune alındı
Bolu'da 69 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu. Tedavisi tamamlanan 69 kişi taburcu edilirken, 4 köyde incelenmek üzere sudan numune alındı.
Kaynak: AA
Bolu'da 69 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Çamyayla, Örencik, Okçular ve Ilıcakınık köylerinde yaşayan 69 kişi, gece saatlerinde mide bulantısı, kusma, ishal ve karın ağrısı şikayetiyle kentteki hastanelere başvurdu.
Tedavilerinin ardından 69 kişi taburcu edildi.
Öte yandan İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince, 4 köyde sudan alınan numuneler incelenmek üzere laboratuvara gönderildi.
Olayla ilgili Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığı öğrenildi.