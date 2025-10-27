Bolu'da apartmanda çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi
Kaynak: AA
BOLU (AA) - Bolu'da bir apartmanın 3. katında çıkan yangında, dumandan etkilenen 2 kişi hastanede tedavi altına alındı.
Çıkınlar Mahallesi Çıkınlar Caddesi'ndeki 5 katlı apartmanın 3. katında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangında dumandan etkilenen 2 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine kaldırıldı.
Bu arada, yangının çıktığı dairede hasar oluştu.