  • 27.10.2025 14:29
Kaynak: AA
Bolu'da apartmanda çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi

BOLU (AA) - Bolu'da bir apartmanın 3. katında çıkan yangında, dumandan etkilenen 2 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Çıkınlar Mahallesi Çıkınlar Caddesi'ndeki 5 katlı apartmanın 3. katında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında dumandan etkilenen 2 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine kaldırıldı.

Bu arada, yangının çıktığı dairede hasar oluştu.

