Bolu'da av tüfeğiyle vurulan kişi ağır yaralandı

BOLU (AA) - Bolu'nun Mengen ilçesinde av tüfeğiyle vurulan kişi, ağır yaralandı.

İlyaslar köyündeki caminin imamı M.Y, dün yatsı namazının ardından evine döndüğü sırada F.Ö. tarafından av tüfeğiyle göğsünden vuruldu.

İhbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralının hayati tehlikesi sürüyor.

Jandarma tarafından gözaltına alınan F.Ö'nün, ifadesinde, evinin önündeki ağaçlık alanda duyduğu sesin yaban hayvanına ait olduğunu düşünerek ateş ettiğini öne sürdüğü öğrenildi.