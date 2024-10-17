Bolu'da bahçe duvarına çarpan otomobildeki baba ve kızı yaralandı
Kaynak: AA
Bolu'da otomobilin spor salonunun bahçe duvarına çarpması sonucu baba ve kızı yaralandı.
Karaçayır Mahallesi Ali Rıza Tekemen Caddesi'nde seyreden İlhan T. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün yağışlı hava nedeniyle kontrolünü kaybetmesi üzerine yol kenarındaki spor salonunun bahçe duvarına çarptı.
Kazada sürücü ile yanındaki kızı Yasemin T. yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkartılarak ambulansa taşındı.
Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazı anı, çevredeki güvenlik kamerasınca kayda alındı.