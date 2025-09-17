Giriş / Abone Ol
Kazada hayatını kaybeden Talha Uluadaoğlu'nun Zonguldak'ta görevli yunus polisi olduğu öğrenildi

Kaynak: AA
Bolu'da bariyere çarpan motosikletli hayatını kaybetti

BOLU (AA) - Bolu'nun Mengen ilçesinde meydana gelen trafik kazasında polis memuru yaşamını yitirdi.

Ankara-Zonguldak kara yolunda seyreden Talha Uluadaoğlu (28) idaresindeki 67 AEY 538 plakalı motosiklet, Dorukhan Tüneli mevkisinde demir bariyere çarparak devrildi, sürücü yola savruldu.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Uluadaoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenaze, incelemelerin ardından Mengen İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Uluadaoğlu'nun, Zonguldak Çaycuma İlçe Emniyet Müdürlüğünde yunus polisi olarak görev yaptığı öğrenildi.

