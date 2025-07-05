Bolu'da Beypiliç fabrikasında gaz sızıntısı: 11 işçi hastaneye kaldırıldı

Bolu’da faaliyet gösteren Beypiliç firmasının kesimhane bölümünde hidrojen sülfürik gazı sızıntısı ndan etkilenen 11 işçi hastaneye kaldırıldı.

Olay, sabah saatlerinde Vakıfgeçitveren köyü mevkiinde bulunan Beypiliç firmasına ait kesimhane bölümünde meydana geldi.

Fabrikanın kesimhane bölümünde çalışan 2 işçi, hidrojen sülfürik gazına maruz kalarak fenalaştı.

İşçilerin yardımına koşan bir başka çalışan da gazdan etkilenince durum sağlık ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’na (AFAD) bağlı Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer (KBRN) ekipleri sevk edildi.

Gazdan etkilenen 3 işçi, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne bağlı Köroğlu Ünitesi KBRN Merkezi’ne sevk edildi.

Olayın ardından aynı bölgede çalışan 8 kişi daha baş dönmesi ve mide bulantısı şikayetleriyle hastaneye başvurdu.

BÖLGE KARANTİNAYA ALINDI

Böylece gazdan etkilenen işçi sayısı 11’e yükseldi. AFAD ekipleri, gaz sızıntısının meydana geldiği ünitenin faaliyetlerini durdurarak bölgeyi karantinaya aldı.

Ekipler gazın yayılımını önlemek amacıyla alanda güvenlik önlemleri aldı. Tedavi altına alınan 11 işçinin sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.