Bolu'da bir asker nöbet tutarken intihar etti

Bolu F Tipi Kapalı Cezaevi’nde kule nöbeti tutan 3 aylık asker, silahla intihar etti.

Olay, akşam saatlerinde Bolu F Tipi Kapalı Cezaevi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 aydır askerlik yapan A.Ç., akşam nöbeti için kuleye çıktı. Kule nöbeti tutan A.Ç., bir süre sonra elinde bulunan nöbet silahı ile kulede intihar etti. Silah sesinin gelmesiyle kule çıkan askerler A.Ç.’yi yerde kanlar içerisinde gördü. İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık görevlileri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin yaptıkları incelemede kendisini başından vuran askerin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.