Bolu'da çalılık arazide çıkan yangın evlere sıçramadan söndürüldü

Bolu'da Alpagut Mahallesi'nde çalılık arazide çıkan yangın, evlere sıçramadan söndürüldü.

Yangın, saat 15.00 sıralarında Alpagut Mahallesi'nin TEM Otoyolu'na yakın bölgesinde 265. Sokak üzerinde çıktı. İddiaya göre, elektrik direğinden sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle kuru otlar tutuştu. Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Dumanları gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, arazöz ve polis ekibi sevk edildi. Alevlerin etrafını çevreleyen ekipler kısa sürede yangını kontrol altına aldı. Yangın sebebiyle geniş bir alan küle döndü.

"EVLERE DE ÇOK YAKIN"

Yangın çıktığı anda bölgeye giden Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, "Yangının ilk dakikalarında buraya ulaştım. Sağ olsun Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri de itfaiye ekipleriyle birlikte hızlı bir şekilde geldi. Büyüme potansiyeli olan yangını arkadaşlarımız kontrol altına aldı. Ucuz atlattık diyebiliriz. Evlere de çok yakın. Özellikle kuzey doğu bölgesinde bir orman denizi var oraya sıçramadan söndürüldü" dedi.

Ekiplerin soğutma çalışmaları bölgede devam ediyor.