Bolu'da çarpışan iki otomobildeki 4 kişi yaralandı

Bolu'da 2 otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

D-100 kara yolu üzerinden İstanbul istikametine seyreden O.T. idaresindeki 14 ABA 270 plakalı otomobil ile Hayreddin-i Tokadi Türbesi Kavşağı'ndan D-100'e çıkmak isteyen T.B. yönetimindeki 14 DG 525 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazayı görev diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan T.B., M.A.Y., R.T. ve E.T. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu'da bulunan çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.