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Bolu'da çıkan yangında 2 katlı ev, samanlık, ahır, odunluk zarar gördü

Ajans Haberleri
  • 28.10.2024 23:39
  • Giriş: 28.10.2024 23:39
  • Güncelleme: 28.10.2024 23:39
Kaynak: AA
Bolu'da çıkan yangında 2 katlı ev, samanlık, ahır, odunluk zarar gördü

Bolu'da çıkan yangında 2 katlı ev, samanlık, odunluk ve ahır zarar gördü.

Merkeze bağlı Sultanbey köyünde Adem Yaman ve Hüseyin Yaman kardeşlere ait odunlukta yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler evin yanındaki samanlık, ardiye ve 2 katlı eve sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla yangın söndürülürken evde hasar oluştu, odunluk, samanlık, ahır ve ardiye kullanılamaz hale geldi.

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