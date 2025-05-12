Bolu'da çıkan yangında cami, köy konağı ve bir ev yandı
Kaynak: AA
BOLU (AA) - Bolu'nun Göynük ilçesinde çıkan yangında cami, köy konağı ve bir ev kullanılamaz hale geldi.
Bekirfakılar köy konağında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevler, konağın bitişiğinde bulunan cami ve eve sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri ve Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesi sonucu söndürülen yangında köy konağı, cami ve ev kullanılamaz hale geldi.