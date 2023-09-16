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Bolu'da dereye devrilen traktörün sürücüsü ağır yaralandı

Bolu'da traktörün dereye devrilmesi sonucu ağır yaralanan sürücü tedaviye alındı.

Ajans Haberleri
  • 16.09.2023 14:51
  • Giriş: 16.09.2023 14:51
  • Güncelleme: 16.09.2023 14:52
Kaynak: AA
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Bolu'da dereye devrilen traktörün sürücüsü ağır yaralandı

İsmail K. idaresindeki odun yüklü traktör, merkeze bağlı Ağaççılar köyü yolunda kontrolden çıkarak dereye devrildi.

Kazada traktörün altında kalan sürücü yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce bulunduğu yerden çıkarılan sürücü, ambulansla Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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