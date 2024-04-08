Bolu'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde devrilen otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.
Kaynak: AA
Otoyolun İstanbul istikametinde Yaşar Y. yönetimindeki 37 LB 630 plakalı otomobil, Dağkent Viyadüğü mevkisinde devrildi. Kazada sürücü ile yanındaki Furkan Y. yaralandı.
İhbar üzerine kaza mahalline 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye erlerince sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.