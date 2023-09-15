Bolu'da evde çıkan yangında dumandan etkilenen anne ve oğlu tedaviye alındı

Bolu'da evde çıkan yangında dumandan etkilenen anne ve 3 yaşındaki oğlu, hastaneye kaldırıldı.

Köroğlu Mahallesi Karga Tepesi Sokak'taki 2 katlı binanın üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden mahalle sakinleri, itfaiyeye haber verdi.

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, alevleri diğer evlere sıçramadan söndürdü.

Yangın sırasında evde bulunan K.Ş. (24) ile 3 yaşındaki B.E.Ş. dumandan etkilendi. Anne ve oğlu, sağlık personelinin müdahalesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı.