Bolu'da fabrikada amonyak gazından etkilenen 18 işçi hastaneye kaldırıldı

Bolu'daki bir fabrikada işçilerde baş dönmesi ve mide bulantısı şikayetleri görülmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde amonyak gazı sızıntısı tespit edilirken, 18 işçi hastaneye sevk edildi.

Güncel 02.06.2024 11:19 Giriş: 02.06.2024 11:19

Güncelleme: 02.06.2024 11:21 Kaynak: AA

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