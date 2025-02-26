Bolu'da göl ve göletlerin yüzeyi dondu

BOLU (AA) - Bolu'nun Yeniçağa ve Dörtdivan ilçelerinde bulunan göl ve göletlerin yüzeyi buz tuttu.

Bölgede etkili olan soğuk hava nedeniyle hava sıcaklıkları gece saatlerinde sıfırın altına düştü.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 6,4 derece ölçüldüğü Yeniçağa'da bulunan Yeniçağa Gölü'nün yüzeyini buz kapladı.

Dörtdivan ilçesinde ise sıfırın altında 6 derece olan hava sıcaklığı sonrasında Hacetler Göleti ile Akıncılar Yaylası'ndaki göletlerin yüzeyi dondu.

Yetkililer, vatandaşları göl ve göletlerin yüzeyini kaplayan buzların üzerine çıkmamaları konusunda uyardı.