Bolu'da hava kompresörüyle işkence iddiası: 1 işçi ağır yaralandı
Bolu’nun Göynük ilçesinde bir santralde çalışan Ö.K., iş arkadaşlarının kompresörle makatına hava vermesi sonucu ağır yaralandı. Kalın bağırsağı patlayan işçi hastanede ameliyata alındı. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 kişiden biri tutuklanırken diğerleri serbest bırakıldı. Ö.K’nin durumunun iyi olduğu bildirildi.
Bolu’nun Göynük ilçesinde kompresörle hava basılan işçinin kalın bağırsağı patladı.
İddiaya göre, ilçede bulunan bir santralde çalışan 4 işçi, Ö.K’nin makatından kompresörle hava verdi. Olay sonrası işçi fenalaştı.
İhbar üzerine iş yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerince yapılan müdahale sonrası işçi, Bolu Abant İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kalın bağırsağının patladığı belirlenen ve acil ameliyata alınan Ö.K’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Jandarma ekipleri tarafından karakola götürülen 4 işçiden biri gözaltına alındı, 3 kişi serbest bırakıldı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe 'kasten yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Öte yandan geçtiğimiz günlerde, 15 yaşındaki MESEM öğrencisi çocuk işçi Muhammed Kendirci de iş arkadaşı tarafından makatına kompresörle hava verilerek işkence edilmesinden sonra hayatını kaybetmişti.