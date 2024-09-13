Bolu'da iki grup arasındaki kavgada 1 kişi silahla yaralandı

Bolu'da iki grup arasında çıkan kavgada silahla yaralanan kişi tedavi altına alındı.

İddiaya göre, Sümer Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki bir inşaatta çalışan işçiler ile bölgeye gelen bir grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bir kişi, silahla ateş açtı. Kavgada Ömer Faruk A. (23) merminin koluna isabet etmesi sonucu yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ömer Faruk A. sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kavgada darp sonucu yaralananları hastaneye, olaya karışanları polis merkezine götürdü.