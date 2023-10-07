Bolu'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
Kaynak: AA
D-100 kara yolunun Bolu kesiminde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Gerede'den Bolu'ya giden İsmail A'nın kullandığı 14 KB 401 plakalı otomobil, Çaydurt otoyol gişeleri kavşağında Anadolu Otoyolu'na girmek isteyen Rasim Ö. yönetimindeki 34 NG 4953 plakalı otomobille çarpıştı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada hafif yaralanan 4 kişi, sağlık personelince ambulansta tedavi edildi.
Kaza nedeniyle bölgede bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, araçların yoldan çekilmesinin ardından normale döndü.