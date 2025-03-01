Bolu'da kamyonetle çarpışan otomobildeki baba ve oğlu yaralandı
Kaynak: AA
BOLU (AA) - Bolu'da kamyonetle çarpışan otomobildeki baba ve oğlu yaralandı.
Bolu-Abant yolunda İ.Ö. idaresindeki 14 EV 125 plakalı otomobil, Ömerler köyü mevkisinde, M.K'nin kullandığı 81 ADK 870 plakalı kamyonetle çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ve oğlu İ.Ö. sağlık personelince Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.