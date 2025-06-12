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Bolu'da kavga esnasında kalp krizi geçiren çocuk hayatını kaybetti

Olaya ilişkin 13 ve 14 yaşlarındaki iki çocuk gözaltına alındı

Ajans Haberleri
  • 12.06.2025 21:38
  • Giriş: 12.06.2025 21:38
  • Güncelleme: 12.06.2025 21:38
Kaynak: AA
Bolu'da kavga esnasında kalp krizi geçiren çocuk hayatını kaybetti

BOLU (AA) - Bolu'da kavga esnasında kalp krizi geçiren 15 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

İddiaya göre, İsmetpaşa Caddesi'ndeki Kültür Park'ta S.Ş. (13) ile A.Ö.T. (15) henüz bilinmeyen nedenle kavga etmeye başladı. Kavga sırasında A.Ö.T. bir anda fenalaşarak yere düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince kalp krizi geçirdiği belirlenen A.Ö.T, kaldırıldığı Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olaya ilişkin S.Ş. ve arkadaşı E.Y. (14) gözaltına alındı.

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