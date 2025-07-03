Bolu'da KKKA hastalığı can aldı!
Bolu'nun Gerede ilçesinde kenenin ısırdığı Şerife Halıcı (77), hastanede yaşamını yitirdi.
Kaynak: AA
Bolu'da, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören kadın yaşamını yitirdi.
Gerede ilçesine bağlı Kapaklı köyünde yaşayan 77 yaşındaki Şerife Halıcı, rahatsızlanması üzerine Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tetkikler sonucu KKKA şüphesiyle tedavi altına alınan kadın, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Yakınları tarafından hastaneden alınan Halıcı'nın cansız bedeni, kılınan namazın ardından toprağa verildi.