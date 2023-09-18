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Bolu'da köprü inşaat alanına düşen motokurye yaralandı

Bolu'da köprü inşaat alanına motosikletiyle düşen motokurye yaralandı.

Ajans Haberleri
  • 18.09.2023 21:50
  • Giriş: 18.09.2023 21:50
  • Güncelleme: 18.09.2023 21:50
Kaynak: AA
Bolu'da köprü inşaat alanına düşen motokurye yaralandı

D-100 kara yolu Ankara yönünde seyreden motokurye M.Ö, Borozanlar Mahallesi mevkisinde yapılan köprü inşaat alanına yaklaşık 6 metre yükseklikten düştü.

Kazada yaralanan M.Ö, kendi imkanlarıyla inşaat alanından çıkarak sağlık ekiplerinden yardım istedi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, M.Ö'yü Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

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