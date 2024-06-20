Bolu'da kümes yangını: 20 bin tavuk öldü!
Bolu'da kümes yangınında yaklaşık 20 bin tavuk öldü. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında kümes de kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde kümeste çıkan yangında yaklaşık 20 bin tavuk öldü.
Dedeler köyü Gedikler mevkisinde Musa Zengin'e ait tavuk kümesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında kümes kullanılamaz hale geldi.
Yangında yaklaşık 20 bin tavuk öldü. Alevleri söndürme çalışmaları sırasında dumandan etkilenen bir kişiye ambulansta müdahale edildi.