Bolu'da mantardan zehirlenen bir kişi yoğun bakıma alındı

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde yediği mantardan zehirlenen bir kişi yoğun bakıma kaldırıldı.

İş arkadaşları, mesaiye gelmemesi üzerine, ilçeye bağlı Samat Köyü nüfusuna kayıtlı olan ve yalnız yaşayan Varol'un evine getti. Evde baygın halde bulunan Turgut Varol (44), ihbar üzerine eve gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından önce Mudurnu Devlet Hastanesi'ne, ardından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesine kaldırıldı.

Varol, sağlık ekiplerine geçen hafta ormanlık alanda topladığı mantarları yedikten sonra fenalaştığını ifade etti.