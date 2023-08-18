Bolu'da meydana gelen orman yangını sonrası bölgeye yeniden enerji sağladı
Kaynak: AA
Sakarya Elektrik Dağıtım AŞ (SEDAŞ), Bolu'nun Mudurnu ve Göynük ilçelerindeki yangının ardından enerji nakil hatlarında aldığı tedbirler sonrası bölgeye elektrik enerjisi vermeye başladı.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, SEDAŞ ekipleri, kesintilere karşı önlem aldı.
Bolu'nun Mudurnu ve Göynük ilçeleri arasında Güneyçalıca mevkiindeki yangın, sıcak havanın etkisiyle geniş bir alana yayıldı.
SEDAŞ, müdahale sırasında olası tehlikelerin önüne geçmek adına enerji kesintilerine gitti.
SEDAŞ ekiplerince, dün gece 23.00'te kontrol altına alınan yangın sonrası tedbir amaçlı kesintiye gidilen enerji nakil hatlarını kontrol edilerek bölgeye tekrar enerji sağladı.