Bolu'da minibüs devrildi: 14 yaralı
Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'nden dönenleri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı.
Kaynak: AA
Bolu'da tatilcileri taşıyan minibüs devrildi. Kazada yaralanan 14 kişi tedavi altına alındı.
Muhabbet T. idaresindeki 67 LB 575 plakalı minibüs, kayak merkezinden dönüş yolunda Saraycık köyü yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 14 kişi, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yolda trafik akışı, çalışmaların ardından kontrollü sağlanmaya başladı.