Bolu'da minibüs takla attı: 1 ölü, 10 yaralı
Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde minibüsün takla atması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.
Kaynak: AA
Bolu'da takla atan minibüsteki 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.
Anadolu Otoyolu'nda İstanbul istikametine seyreden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 07 DAY 10 plakalı minibüs, Bahçeköy köyü mevkisinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptıktan sonra takla attı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.
Sağlık personelince hastaneye kaldırılan yaralılardan ikisinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.