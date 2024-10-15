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Bolu'da okulda yangın merdiveninden düşen öğrenci yaralandı

Ajans Haberleri
  • 15.10.2024 16:01
  • Giriş: 15.10.2024 16:01
  • Güncelleme: 15.10.2024 16:01
Kaynak: AA
Bolu'da okulda yangın merdiveninden düşen öğrenci yaralandı

Bolu'da yangın merdiveninden düşen ilkokul öğrencisi yaralandı.

Mehmet Akif Ersoy İlkokulu öğrencisi M.U.K. (9), okulun yangın merdiveninin bulunduğu alanda oynarken dengesini kaybederek yaklaşık 2 metre yükseklikten zemine düştü.

Arkadaşlarının durumu bildirdiği okul idaresinin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan çocuğun ayaklarında kırıklar olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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