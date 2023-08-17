Bolu'da orman yangını

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde orman yangını çıktı.

Yangına ekipler hem havadan hem de karadan müdahale ediliyor.

İlçeye bağlı Aynalıkaya köyü mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye, Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangına, 2 yangın söndürme helikopteri, arazözler ve orman işçileri tarafından müdahalede bulunuluyor.