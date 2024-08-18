Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Bolu'da orman yangını nedeniyle trafiğe kapatılan Göynük-Nallıhan kara yolu ulaşıma açıldı

Ajans Haberleri
  • 18.08.2024 13:18
  • Giriş: 18.08.2024 13:18
  • Güncelleme: 18.08.2024 13:19
Kaynak: AA
Bolu'da orman yangını nedeniyle trafiğe kapatılan Göynük-Nallıhan kara yolu ulaşıma açıldı

Bolu'nun Göynük ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın nedeniyle tedbir amaçlı trafiğe kapatılan Göynük-Nallıhan kara yolu ulaşıma açıldı.

Bekirfakılar köyü mevkisindeki ormanlık alanda 15 Ağustos'ta öğle saatlerinde çıkan yangın, 72 saat sonra kontrol altına alındı.

Bolu Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "15 Ağustos Perşembe günü Göynük ilçesinde meydana gelen orman yangını nedeniyle tedbir amaçlı kapatılan Göynük-Nallıhan yolu çift yönlü trafiğe açılmıştır. Vatandaşlarımıza anlayışlarından dolayı teşekkür ediyor, hayırlı yolculuklar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

BirGün'e Abone Ol