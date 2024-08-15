Bolu'da ormanlık alanda yangın: 2 köy tahliye edildi

Bolu'nun Göynük ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor. Yangını söndürmek için çevre illerden destek istenirken 2 köyün tahliye edildiği öğrenildi.

Bekirfakılar köyü mevkisindeki ormanlık alanda yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Bolu ve Sakarya'dan çok sayıda itfaiye ekibi ve arazöz sevk edildi.

Ekipler, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Söndürme çalışmaları için havadan da destek istendiği öğrenildi.

Talebin ardından 4’ü askeri helikopter olmak üzere 5 helikopterin bölgede görevlendirildiği bildirildi.

2 KÖY TAHLİYE EDİLDİ

Yangının etkisini arttırması sebebiyle Göynük ilçesine bağlı Yeniköy ile Seferler Köyü için tahliye kararı verildi. Köy ekipler tarafından boşaltılarak vatandaşlar güvenli bölgeye alındı. Ekiplerin söndürme çalışması 2 saattir sürüyor.

ESKİŞEHİR SINIRINA ULAŞTI

Öte yandan yayılan alevler hızla ilerleyerek Eskişehir il sınırına yaklaştı. Eskişehir’in Sarıcakaya ilçesinde çekilen fotoğraflarda dumanların gökyüzünü kapladığı görülüyor. Yangında görevli hava araçlarının bir kısmının Eskişehir’deki havaalanını kullanacağı öngörülüyor.