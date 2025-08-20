Bolu'da ormanlık alanda yangın
Bolu'nun Mengen ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor. Yangın nedeniyle Mengen-Devrek karayolu tedbir amaçlı ulaşıma kapatıldı.
Kaynak: AA
Bolu'nun Mengen ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını söndürmek için çalışma başlatıldı.
Kıyaslar köyü mevkisindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın nedeniyle Mengen-Devrek karayolu tedbir amaçlı ulaşıma kapatıldı.
İhbar üzerine bölgeye Bolu Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler ile itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangını söndürmek için çalışma başlattı.
Çevre illerden de su tankeri takviyesi istenirken, Mengen-Devrek kara yolu tedbir amaçlı ulaşıma kapatıldı.