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Bolu'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 8 kişi yaralandı

Yeniçağa'dan Bolu istikametine giden otomobil ile karşı istikametten gelen hafif araç çarpıştı. Kazada 8 kişi yaralandı.

Güncel
  • 02.11.2024 17:50
  • Giriş: 02.11.2024 17:50
  • Güncelleme: 02.11.2024 17:50
Kaynak: AA
Bolu'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 8 kişi yaralandı
Fotoğraf: AA

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

D-100 kara yolunun otoban kavşağında, Yeniçağa'dan Bolu istikametine giden A.K. yönetimindeki otomobil ile karşı istikametten gelen Y.Ö. idaresindeki hafif ticari araç çarpıştı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler ile araçlarda bulunan 6 kişi, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

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