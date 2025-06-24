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Bolu'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 24.06.2025 19:07
  • Giriş: 24.06.2025 19:07
  • Güncelleme: 24.06.2025 19:07
Kaynak: AA
Bolu'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

BOLU (AA) - Bolu'nun Mengen ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

Mustafa A. idaresindeki 34 NVL 851 plakalı hafif ticari araç ile Serhat B. yönetimindeki 06 DP 2824 plakalı otomobil, Mengen-Devrek kara yolu devlet hastanesi kavşağında çarpıştı.

Kazada yaralanan 6 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mengen Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Yaralılardan 3'ü, daha sonra İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine sevk edildi.

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