Bolu'da otomobilin lastiklerine gizlenmiş 6 kilo 150 gram uyuşturucu ele geçirildi

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde otomobilin lastiklerine gizlenmiş 6 kilo 150 gram uyuşturucu ele geçirilen operasyonda bir kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, otoyolun Bolu geçişinde uygulama yaptı.

Uygulamada durdurulan bir otomobilde narkotik köpeği "Hera" ile yapılan aramada, aracın lastiklerine uyuşturucu gizlendiği tespit edildi.

Ekipler tarafından sökülen lastiklerin içerisinde 6 kilo 150 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

Gözaltına alınan yabancı uyruklu şüpheli M.R, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca "uyuşturucu ticareti" suçlamasıyla tutuklandı.