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Bolu'da otomobilin park halindeki tıra çarpması sonucu 6 kişi yaralandı

Bolu'nun Dörtdivan ilçesinde, arıza yapan tıra arkadan çarpan otomobildeki 4'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

Ajans Haberleri
  • 09.09.2023 23:02
  • Giriş: 09.09.2023 23:02
  • Güncelleme: 09.09.2023 23:02
Kaynak: AA
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Bolu'da otomobilin park halindeki tıra çarpması sonucu 6 kişi yaralandı

Fazlı A. yönetimindeki 06 LJD 76 plakalı otomobil, Dörtdivan-Gerede yolu üzerinde arıza nedeniyle yolun kenarında park halinde bulunan S.Ö. idaresindeki 14 EV 621 plakalı tıra, arkadan çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobil sürücüsü ile araçta bulunan aynı aileden Ayşe A. ve 4 çocuk yaralandı.

Ağır yaralanan Ayşe A. sağlık ekipleri tarafından Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, sürücü ile çocuklar ise Gerede Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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