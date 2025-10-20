Giriş / Abone Ol
Bolu'da otomobilin yaya geçidinde çocuğa çarpması kamerada

Ajans Haberleri
  • 20.10.2025 15:13
Kaynak: AA
BOLU (AA) - Bolu'da yaya geçidinden geçen çocuğa otomobilin çarpma anı araç kamerasınca kaydedildi.

Sağlık Mahallesi Kanal Yolu'nda babası ve kardeşiyle yaya geçidinden yolun karşısına geçen H.M.B'ye (10), E.Ç. yönetimindeki 14 ACP 119 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle çocuk yola savruldu.

Sağlık ekiplerince Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bu arada kaza anı, yayalara yol veren otomobilin araç kamerasınca görüntülendi.

Kayıtlarda, sağ şeritteki otomobilin baba ve çocuklarına yol verdiği, bu sırada koşarak karşıya geçmeye çalışan H.M.B'ye sol şeritten gelen otomobilin çarptığı görülüyor.

