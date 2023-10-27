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Bolu'da "şafak operasyonu"nda 12 kişi yakalandı

Ajans Haberleri
  • 27.10.2023 13:02
  • Giriş: 27.10.2023 13:02
  • Güncelleme: 27.10.2023 13:02
Kaynak: AA
Bolu'da "şafak operasyonu"nda 12 kişi yakalandı

Bolu'da gerçekleştirilen "şafak operasyonu"nda çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 12 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, haklarında değişen oranlarda kesinleşmiş hapis cezası bulunan 10 kişinin yakalandığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca Türkiye genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen "Kıskaç Operasyonu" kapsamında ise FETÖ'ye üye olmak suçundan haklarında 7 yıl 6 ay ve 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişinin yakalandığı ifade edildi.

Yakalanan kişilerin, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildiği kaydedildi.

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